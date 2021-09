Auftakt-Sieg gegen Estland - Supertalent Dominic Stricker glückt das Debüt im Davis Cup

Am Freitag startet die Schweiz in die Davis-Cup-Playoffs der Weltgruppe II in Biel gegen Estland.

Laaksonen im zweiten Einzel im Einsatz

In der zweiten Partie am Freitagnachmittag kommt es zum Duell zwischen der Schweizer Nummer 1, Henri Laaksonen (ATP 119), und Estlands zweitstärkstem Spieler Mattias Siimar (ATP 1041). Stricker steht am Samstag wieder im Einsatz, nachdem ihn Team-Captain Severin Lüthi zusammen mit Marc-Andrea Hüsler für das Doppel nominiert hat. Das Duo gewann zuletzt im Juli im Doppel das ATP-Turnier in Gstaad. Für die Schweiz steht in der Begegnung mit den Osteuropäern der Aufstieg in die Playoffs der Weltgruppe 1 auf dem Spiel, die dann im nächsten Jahr stattfinden werden.