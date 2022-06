Mit dem Smartphone fällt man auf wie ein bunter Hund – ausser man entscheidet sich für die Version in Schwarz. Alle anderen Modelle stechen ins Auge. Bei unserem Test war es dieses Merkmal, das am meisten kommentiert wurde. Wir hatten das Modell Aurora in einem schimmernden Blau. «Wow! Was ist das für ein tolles Handy!», lautete etwa ein Kommentar aus dem Umfeld.