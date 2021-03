Vom Blitz getroffen : Surf-Hoffnung (22) stirbt während Vorbereitungen auf Olympia

Die 22-jährige Katherine Diaz aus El Salvador wird während des Trainings von einem Blitz getroffen und stirbt. Sie galt als grosse Hoffnung im Surfen und wollte an Olympia teilnehmen.

Sie galt als grosse Hoffnung ihres kleinen Landes: Die Surferin Katherine Díaz aus El Salvador ist von einem Blitzschlag getötet worden. Das teilte der Surfverband ihres Landes auf seiner Facebook-Seite mit. Das Unglück ereignete sich am vergangenen Freitag am Strand von El Tunco an der Pazifikküste des mittelamerikanischen Landes. Herangeeilte Rettungskräfte versuchten noch, die Surferin wiederzubeleben. Doch die medizinische Hilfe blieb ohne Erfolg. Nach einem Bericht der salvadorianischen Zeitung «La Prensa Gráfica» hatte die 22-jährige Díaz am Freitag am Strand von El Tunco trainiert. An verschiedenen Orten des Departments La Libertad, zu dem El Tunco gehört, hatte es kräftige Gewitter gegeben. Díaz wurde am Sonntag beigesetzt.