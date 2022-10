Thun : Surfer stirbt in Aare – «So etwas live zu sehen, ist schockierend»

Bei der Scherzligschleuse in Thun verunfallte am Sonntag ein Aaresurfer tödlich. Die Betroffenheit ist gross. Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft erklärt, worauf beim Sport unbedingt geachtet werden muss.

1 / 4 Die Welle Scherzligschleuse ist laut Verein Flusssurfen Thun «gut geeignet für Einsteiger und Fortgeschrittene». Tamedia / Bruno Petroni Dennoch verstarb am Sonntag ein 49-jähriger Surfer. Tamedia / Hans Peter Roth Der Unfall ereignete sich auf der Aare in Thun. Google Maps

Darum gehts Bei der Scherzligschleuse in Thun kam es am Sonntag zu einem tödlichen Surfunfall.

Die Betroffenheit über den Tod des 49-jährigen Mannes ist gross.

Zwar sei die Scherzligschleuse für Einsteiger geeignet, doch würden Sportarten im offenen Gewässer immer ein gewisses Restrisiko bergen, heisst es beim Verein Flusssurfen Thun.

Bei der Scherzligschleuse in Thun ereignete sich am Sonntagmittag ein tödlicher Surfunfall: Ein 49-jähriger Mann stürzte von seinem Brett, geriet unter Wasser und tauchte vorerst nicht mehr auf. Ersthelfer zogen ihn schliesslich auf Höhe Bahnhofbrücke aus dem Wasser und leisteten erste Hilfe, die von den Rettungskräften anschliessend fortgesetzt wurde. Ohne Erfolg: Der Surfer verstarb noch vor Ort.

«Meine Freundin und ich fuhren mit dem Auto über den Maulbeerkreisel und sahen, dass Leute den Verunfallten zu reanimieren versuchen», erzählt ein Beobachter gegenüber 20 Minuten. «Wenn man so etwas live sieht, ist das schon sehr schockierend.» Der Mann müsse kurz davor aus dem Wasser gezogen worden sein, denn als er drei Minuten vorher in die entgegengesetzte Richtung gefahren sei, habe es vor Ort noch keine Leute gehabt, so der Thuner.

Surfst du? Ja, auch auf Flüssen. Ja, aber nicht auf Flüssen. Nein. Nicht regelmässig.

«Gut geeignet für Einsteiger und Fortgeschrittene»

In den Online-Kommentaren drücken viele ihre Betroffenheit aus – und mahnen zugleich vor den Gefahren. «Surfen ist ein wunderbarer Sport. Aber ein Restrisiko bleibt, wie in anderen Sportarten auch. In den meisten Fällen geht alles gut. Mein Beileid an die Familie des Verunfallten», schreibt ein User auf Facebook. Ein anderer: «Zeigt einmal mehr, dass die Aare nicht zu unterschätzen ist. Mein Beileid an die Angehörigen.»

Die Scherzligschleuse sei «gut geeignet für Einsteiger und Fortgeschrittene», schreibt der Verein Flusssurfen Thun auf seiner Webseite. Wenige Felsen würden etwas Gefahr bergen, mit Verletzungen müsse daher gerechnet werden. «Obwohl die Scherzligschleuse für Einsteiger geeignet ist, bergen Sportarten im offenen Gewässer immer ein gewisses Restrisiko», sagt Präsident Sandro Gautschi zu 20 Minuten. Der Verein leiste bereits seit Jahren Präventions- und Sensibilisierungsarbeit, um Risiken zu minimieren.

«Nie alleine surfen»

Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) betont: Nicht die Sportart an sich bestimme über die Gefährlichkeit, sondern Ausrüstung, Vorbereitung und Fähigkeit der Akteure, mit den Risiken umzugehen. «Die SLRG empfiehlt daher, sich vor dem Einstieg ins Wasser, egal ob mit oder ohne Sportgerät, ein Bild des Gewässers zu verschaffen», sagt Sprecher Christoph Merki.

Dazu gehöre etwa, die Flusstiefe sowie erhöhte Stellen des Grundes zu kennen, um bei einem Sturz die Gefahr des Aufschlagens ausschliessen zu können. Auch geübte und gute Schwimmer können plötzlich von Schwächen heimgesucht werden, im Wasser wie auf dem Surfboard, sagt Merki: «Die SLRG empfiehlt deshalb, dass nie alleine gesurft wird – am besten mindestens zu dritt.»

Tödliche Surfunfälle ereignen sich in der Schweiz äusserst selten. In den letzten vier Jahren (das laufende eingerechnet) verzeichnete die SLRG jeweils ein Ertrinkungsopfer im Zusammenhang mit Surfen: 2021 starb eine Person beim Kitesurfen, 2020 geriet ein 18-jähriger Surfer bei Kiesen BE in Not geraten und verstarb später im Spital, 2019 verlor ein Windsurfer sein Leben.

Sicherheit beim Surfen Verband Swiss Riversurf gibt auf seiner Webseite auch noch weitere Tipps für die Sicherheit: Halte immer zwei Rope Cutter bereit. Wenn du dich verfängst, werden sie dein Leben retten.

Surfe mindestens zu dritt.

Schau immer auf deine Kollegen beim Surfen. Schnelles Handeln ist Trumpf.

Surfe ohne Leash/Leine. So ist die Gefahr sich zu verfangen viel geringer.

Halte immer ein Surfbrett in der Nähe des Flusses bereit. Im Notfall steht es bereit.

Kenn deinen Spot (Wirbel, Steine, Walzen, Stromschnellen).

Surfe nur mit einwandfreiem Material. Checke vor jeder Session dein Equipment.

Signalisier anderen Flussgängern, dass du am Surfen bist.

Lass das Bungeeseil nicht auf vollem Zug los, sondern lasse es entspannen.

Surfe nicht bei Hochwasser und Schwemmholzgefahr.

Surfe immer mit einem Neoprenanzug, der dir als Auftriebshilfe dient. Zudem sind Boots, Prallschutzweste und Helm immer von Vorteil, da es dir zusätzlichen Schutz bietet.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.