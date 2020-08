Australien

Surfer verprügelt Weissen Hai und rettet Ehefrau das Leben

Um seine Ehefrau vor einem Weissen Hai zu retten, riskierte ein Surfer in Australien sein eigenes Leben und legte sich mit dem Raubfisch an.

Das Ehepaar machte am Samstagfrüh einen Surfausflug in Port Macquarie im australischen Bundesstaat New South Wales. Plötzlich wurde die Ehefrau von einem jungen Weissen Hai attackiert. Der knapp drei Meter lange Raubfisch biss der 35-Jährigen in das Bein und versuchte, sie vom Surfbrett zu ziehen.