Surfstar Mikala Jones stirbt nach Horrorunfall mit 44 Jahren

Der hawaiianische Starsurfer Mikala Jones ist beim Wellenreiten in Indonesien auf tragische Weise umgekommen. Vor der Küste der Mentawai-Inseln in Westsumatra habe sich die Flosse (auch Finne genannt) des Surfbretts des 44-Jährigen bei einem Sturz von einer Welle in seine Oberschenkelarterie gebohrt, teilte sein Vater John Jones telefonisch aus Honolulu mit. Nach einem Bericht des Online-Magazins «Surfline» wurde Mikala daraufhin per Boot in ein Spital gebracht, doch kam jede Hilfe zu spät. In der Klinik wurde er für tot erklärt. Laut dem Bericht hatte er eine etwa zehn Zentimeter tiefe Schnittwunde am linken Bein und massiven Blutverlust erlitten.

Zur Welt kam Mikala Jones in Kailua, einer Stadt an der Ostküste der hawaiianischen Insel Oahu. Mit dem Surfen fing er im Alter von sieben oder acht Jahren an, bald nahm er an Wettkämpfen teil. Als Amateur gewann er zwei nationale Meisterschaften. Später sicherte er sich Unterstützung von Sponsoren und bereiste Surf-Locations auf Tahiti, Fidschi, den Galapagos-Inseln und in Südafrika. In den 90er-Jahren experimentierte Jones erstmals mit eigenen Fotos von seinen Surf-Ausflügen. So entstanden mit der Zeit atemberaubende Fotos und Videos aus dem Inneren gewaltiger Wellen, die Zehntausende Follower in den sozialen Medien begeisterten. Bilder in Jones’ Instagram-Profil zeigen etwa beeindruckende Aufnahmen von Wellen, die sich um ihn herum auftürmen, während er auf dem Brett kauert.