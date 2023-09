Sursee: Seilzieh-WM bringt Athleten an ihre Grenzen

Am Wochenende fand in Sursee die Weltmeisterschaft im Seilziehen statt.

Fans schwingen Kuhglocken und schreien vor Freude, der Speaker kommentiert die laufenden Kämpfe und überall wird fröhlich Bier und Schorle getrunken. Die Seilzieh-WM in Sursee erinnert an ein Schwingfest. Einzig die zahlreichen ausländischen Teams und das fehlende Sägemehl lassen erahnen, dass es sich bei diesem Wettkampf um eine ganze andere Sportart handelt.

Tritt man an den Zaun und beobachtet die Kämpfe aus der Nähe, sieht man jeweils acht Athletinnen und Athleten, die sich auf jeder Seite positionieren, das Seil mit nackten Händen ergreifen und ihre Schuhe – meist zugeschliffene Schlittschuhe, die mehr Halt bieten sollen – in den erdigen Boden rammen. Sobald der Schiedsrichter das Zeichen gibt, geht es los und beide Teams ziehen am mindestens 33,5 Meter langen Seil und versuchen, die Gegnerinnen und Gegner auf ihre Seite zu ziehen. Gewonnen hat die Mannschaft, die das Seil bis zur Vier-Meter-Marke auf seine Seite zieht.

«Musste fünf Kilo abnehmen»

Das Schwierigste für Rahel ist es, am Tag der Ankunft an der WM, das erforderliche Gewicht zu haben. «Unser Coach zählt jeweils ein paar Tage vorher zusammen, wer wie schwer sein darf. Ich musste jetzt für diese WM fünf Kilo abnehmen», erklärt die 18-Jährige. «Das ist schon ziemlich happig.» Um Gewicht zu verlieren, werde viel gejoggt, wenig gegessen und kaum getrunken. Ausserdem würden Besuche in der Sauna helfen, viel zu schwitzen und so abzunehmen. «Jetzt, zwei Tage nach dem Wägen, bin ich aber bereits wieder drei Kilo schwerer. Sobald man, das vorgeschriebene Gewicht erreicht hat, kann man endlich wieder richtig essen», so Rahel.