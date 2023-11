Sursee LU: Touristen sind über Gansabhauet schockiert

Dieses Jahr fiel die erste Gans bereits beim zehnten Schlag. 20min/sto, noh

Darum gehts Die Gansabhauet ist eine Surseer Tradition, bei welcher Schlägerinnen und Schläger blind versuchen, einer toten Gans den Kopf abzuhauen.

Der Brauch ist in der Schweiz umstritten. So wurde bereits eine Petition eingereicht, um die Gansabhauet abzuschaffen.

Auch Touristinnen und Touristen waren an der Veranstaltung. Sie sind schockiert und kritisieren die Schweiz dafür, dass die Tradition noch stattfindet.

Am Samstag fand wie jedes Jahr am 11. November die Gansabhauet statt. Dabei handelt es sich um eine Tradition, die mutmasslich auf das Jahr 1820 zurückgeht, deren Ursprung aber niemand genau kennt. Ziel ist es jeweils, dass sich freiwillige Schlägerinnen und Schläger eine Maske aufsetzen, einen stumpfen Säbel in die Hand bekommen und damit blind versuchen, eine tote Gans zu köpfen. Bis zu 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen jedes Jahr zum Rathaus Sursee, um das Spektakel zu beobachten.

«Brauch, den wir alle sehr schätzen»

20 Minuten hat sich vor Ort ein Bild von der Tradition gemacht und hat mit Anwesenden gesprochen. Andrea (30) sagt über die Gansabhauet: «Es mag für Aussenstehende vielleicht etwas kurios wirken. Für uns Surseer ist das aber ein Brauch, den wir alle sehr schätzen.» Deshalb seien auch so viele Leute zum Rathaus gekommen. Auch der 22-jährige Robin findet: «Ich wüsste nicht, warum man jetzt mit dieser Tradition aufhören sollte. Hier macht man das seit eh und je.»

Andy kann sich nicht richtig entscheiden. Sie sagt: «Ja, es ist speziell und vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäss. Aber muss man denn alle Traditionen abschaffen?», so die 27-Jährige. «Das macht die Schweiz doch aus, oder? Dass wir Jahrhunderte alte Bräuche haben, die wir bis heute pflegen.»

«Schäme mich, von Sursee zu sein»

Doch nicht alle Surseer Bewohnerinnen und Bewohner finden die Gansabhauet eine gute Sache. Selina ist dem Event deshalb ferngeblieben und hat im Einkaufszentrum Zuflucht gefunden. «Ich bin hier aufgewachsen und habe diesen Zirkus schon immer verabscheut.» Sie habe die Petition unterschrieben, die für die Abschaffung des Brauchs gestartet worden war. Das Ziel – 2000 Unterschriften – wurde aber bisher nicht erreicht. Die 23-Jährige sagt: «Am 11. November schäme ich mich jeweils ein bisschen, von Sursee zu sein.»

«Halte euch für komplett beknackt»

Auch Touristinnen und Touristen haben von der Gansabhauet gehört. Mailin (35) ist mit ihren Freunden aus Taiwan in die Schweiz gereist, um das Land zu erkunden. Ein Freund von ihr, der seit einiger Zeit in Luzern wohnt, habe Mailin vom Brauch erzählt, sodass die Gruppe beschlossen habe, sich das Ganze genauer anzuschauen. Die Taiwanesinnen und Taiwanesen sind schockiert. «Ich kann nicht fassen, dass ihr Schweizer das ernst meint», sagt die Frau. «Es hat so viele Kinder hier. Wie können Eltern zulassen, dass ihre Kinder so etwas Grausames mitansehen. Die Leute hier scheinen das absolut normal zu finden.»

Ihr Kumpel Han pflichtet ihr bei und sagt: «Wir wussten, dass ihr ein verrücktes Volk seid, aber nach dieser Aktion finde ich, ihr Schweizer seid völlig beknackt.» Der 37-Jährige findet den Brauch «brutal, unmenschlich und nicht zeitgemäss», wie er sagt. «Wir dachten immer, ihr seid fortschrittlich. Es gibt so viele Veganerinnen und Tierschützer in eurem Land. Wie könnt ihr zulassen, dass so etwas Abscheuliches immer noch stattfinden kann?» Der Event sei zwar spannend, werfe aber ein schlechtes Licht auf Schweizerinnen und Schweizer. Er sagt schliesslich: «Das Sächsilüüte war schon seltsam, aber das hier geht definitiv zu weit», so Han.

«Keine negativen Stimmen»

Erich Felber, Präsident der Kommission Gansabhauet, sagt zur «Luzerner Zeitung»: «Aktuell sind keine negativen Stimmen zu uns gelangt.» Ihm sei bewusst, dass der Brauch regelmässig für Diskussionen sorge. In Sursee selbst würden die Bewohnerinnen und Bewohner jedoch hinter dem Anlass stehen.

