Letzte «10vor10»-Moderation

Susanne Wille vergiesst beim Abschied eine Träne

Die Journalistin wird neue Abteilungsleiterin Kultur. Arthur Honegger verabschiedete seine Kollegin in der Sendung.

Am Donnerstagabend moderierte Susanne Wille ihre letzte «10vor10»-Sendung. Jetzt tritt sie die Stelle als Abteilungsleiterin Kultur an und somit die Nachfolge von Stefan Charles, der SRF verlassen wird, wie das Unternehmen mitteilt. Arthur Honegger verabschiedete seine Kollegin als Moderatorin des Nachrichtenmagazins in der Sendung. Damit gehen für Wille 20 Jahre bei den News zu Ende. Als Dank zeigte SRF einen Zusammenschitt ihrer journalistischen Tätigkeit.

«Jetzt muss ich gerade etwas durchschnaufen», sagte Wille nach den Bildern sichtlich gerührt. «Die Umarmung holen wir dann mal nach, wenn wir nicht mehr so grossen Abstand halten müssen», meinte sie in die Richtung von Honegger. «Ich bin glücklich über all diese spannenden Aufgaben und Erlebnisse.» Zum Schluss dankte Wille ihren Kollegen und Mitarbeitern und schickte einen grossen Dank auch an die Zuschauer. Und ganz zum Ende, da kullerte ihr eine Träne über die rechte Wange.