Das vollgepackte Ski-Wochenende geht in die nächste Runde. Heute geht es für die Schweizer Speed-Frauen in die dritte Abfahrt der Saison. In St. Anton am Arlberg geht es auf der Karl-Schranz-Strecke zur Sache. Es ist bereits acht Jahre her, dass sich die Elite der Abfahrt hier das letzte Mal die Ehre gegeben hat. Dazumal siegte die US-Amerikanerin Alice McKennis.