Valentinstag: Thailänder läuft 1200 Kilometer zum Standesamt

Valentinstag : Suthep (52) läuft für seine Traumfrau 1200 Kilometer zum Standesamt

Thanapa (links) und Suthep (rechts) gaben sich am Valentinstag das Jawort.

Für die Heirat lief Suthep während eines Monates rund 39 Kilometer pro Tag, um in den 1200 Kilometer entfernten Heimatort von Thanapa zu gelangen.

Ein Landwirt ist 1200 Kilometer quer durch Thailand gelaufen, um am Valentinstag eine Frau zu heiraten, die er noch nie persönlich getroffen hat. Der 52-jährige Suthep aus der Zentralregion Nakhon Nayok hatte die 56-jährige Verkäuferin Thanapa vor fünf Monaten im Internet kennen gelernt, als er Fischpaste bei ihr bestellte, wie die «Bangkok Post» am Dienstag berichtete. Die beiden begannen in sozialen Netzwerken, zu chatten und zu flirten, bis sie beschlossen, es als Paar zu versuchen.