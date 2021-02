Myanmar : Junta verhaftet Suu Kyis australischen Berater

Das Militär von Myanmar verbietet Versammlungen in Rangun und Mandalay – während der Fall eines australischen Wissenschaftlers diplomatische Verstimmungen auslöst.

Darum gehts Sean Turnell, der als Berater für die Regierung Suu Kyis arbeitete, wurde unter unklaren Umständen festgenommen.

Die Junta hat in Rangun und Mandalay Kundgebungen und Versammlungen verboten.

Nach dem Putsch haben sich die Proteste auf mehrere Teile Myanmars ausgeweitet.

Nach Protesten gegen den Militärputsch hat die Junta in Myanmar Ausgangssperren und Versammlungsverbote in den zwei grössten Städten verhängt. Damit versuchte die Militärregierung am Montag, gegen den wachsenden Widerstand der Bevölkerung durchzugreifen.

Die Dekrete decken Rangun und Mandalay ab, insgesamt hat es schon mehrere solcher Anordnungen gegeben. Danach sind Kundgebungen und Versammlungen von mehr als fünf Personen verboten, ebenso wie motorisierte Protestaktionen. Zwischen 20.00 Uhr und 4.00 Uhr morgens gilt künftig eine Ausgangssperre. Die Anweisungen sind bis auf Weiteres gültig und wurden unter der Begründung ausgegeben, Menschen verhielten sich rechtswidrig zum Schaden der Rechtsstaatlichkeit.

Nach dem Putsch vergangene Woche haben sich die Proteste dagegen auf mehrere Teile des Landes ausgeweitet. In der Hauptstadt Naypyidaw setzte die Polizei am Montag Wasserwerfer gegen hunderte Protestierende ein, dort sind Demonstrationen eigentlich eher unüblich. In der grössten Stadt des Landes, Rangun, kam es ebenfalls zu Protesten. Auf Schildern stand «Lehnt den Militärputsch ab» und «Gerechtigkeit für Myanmar». In der zweitgrössten Stadt Mandalay kam es zu einem Korso von Protestierenden und Demonstranten auf Motorrädern. Auch aus Städten im Norden, Südosten und Osten des Landes wurden Demonstrationen gemeldet.

«Wir wollten die Militärjunta nicht»

Der wachsende Widerstand, insbesondere in Naypyidaw, ist bemerkenswert für ein Land, in dem Proteste in der Vergangenheit niedergeschlagen worden sind. In der Hauptstadt leben vor allem Beamte mit ihren Familien – dass sie protestieren, könnte ein Anzeichen für die grosse Wut in der Bevölkerung sein, die erst seit wenigen Jahren in einer Demokratie lebte. «Wir wollten die Militärjunta nicht», sagte eine protestierende Person in Rangun. «Wir haben diese Junta nie gewollt. Niemand will sie. Alle Menschen stehen bereit, gegen sie zu kämpfen.»

Die Staatsmedien verwiesen am Montag indes zum ersten Mal auf die Proteste. Diese bedrohten die Stabilität des Landes, hiess es. «Wenn es keine Disziplin gibt, könnte die Demokratie zerstört werden», warnte das Informationsministerium.

Australischer Ökonom festgenommen

Das Militär hatte am 1. Februar die Macht in Myanmar an sich gerissen, nachdem seine Wahlbetrugsvorwürfe wegen fehlender Belege nicht anerkannt worden waren. Die De-facto-Regierungschefin, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, und zahlreiche Parlamentarier wurden festgesetzt. Das Militär rechtfertigte den Schritt mit einem Artikel der Verfassung, der es den Streitkräften erlaubt, in einer Notlage die Kontrolle zu übernehmen.

Eine unabhängige Beobachtergruppe, die Assistance Association for Political Prisoners, erklärte, seit dem Putsch am 1. Februar seien 165 Menschen festgenommen worden, vor allem Politiker. Demnach wurden bislang nur 13 wieder freigelassen. Auch ein australischer Ökonom, Sean Turnell, der als Berater für die Regierung Suu Kyis arbeitete, wurde am Samstag unter unklaren Umständen festgenommen. Die australische Aussenministerin Marise Payne forderte Turnells sofortige Freilassung und beschrieb den Akademiker als hoch geachteten Berater und Mitglied der akademischen Gemeinschaft.