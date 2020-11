Horror-Unfall in Frankfurt : SUV erfasst mehrere Menschen – zwei Tote

Am Samstagnachmittag ist es in Frankfurt zu einem Horror-Unfall gekommen. Zwei Menschen kamen ums Leben. Die Polizei hat erste Erkenntnisse mitgeteilt.

Sowohl ein illegales Autorennen als auch ein Attentat seien als Grund auszuschliessen, sagte ein Sprecher am Sonntag.

Ein 38-Jähriger hat mit seinem SUV in Frankfurt einen tragischen Unfall verursacht.

Auf dem Bürgersteig liegen Fahrzeugteile und Stücke einer Hausfassade, Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz: Ein Sportgeländewagen (SUV) hat in Frankfurt mehrere Menschen auf einem Gehweg erfasst, zwei sterben an ihren schweren Verletzungen.

Nach einem schweren Unfall in Frankfurt sind ein Fahrradkurier und ein Fussgänger im Spital ihren Verletzungen erlegen.

Nach einem ähnlichen Unfall im vergangenen Jahr in Berlin war eine Debatte über die Gefahren durch schwere SUV in den Städten entbrannt. Ursache des Horror-Unfalls in der Main-Metropole vom Samstagnachmittag war nach Polizeiangaben mit grosser Wahrscheinlichkeit überhöhte Geschwindigkeit.