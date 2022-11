US-Bundesstaat Massachusetts : SUV fährt in Apple-Store – ein Toter, 16 Verletzte

Noch ist unklar, weshalb in der Kleinstadt Hingham nahe Boston ein Mann mit seinem Auto in einen Apple-Shop gerast ist.

Im US-Staat Massachusetts ist ein Geländewagen durch die Schaufensterscheibe hindurch in einen Apple-Store gefahren. Dabei wurde nach Behördenangaben am Montag ein Mensch getötet, 16 weitere wurden verletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, der Fahrer des SUV wurde befragt. Ob ein Unfall als Ursache vermutet wurde, sagte die Polizei zunächst nicht. Der Polizeichef der Kleinstadt Hingham, in der sich der Vorfall kurz vor 11 Uhr Ortszeit ereignete, David Jones, sagte nur, dass die Ermittlungen im Gange seien.