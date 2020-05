Aktualisiert vor 9h

Australien

SUV kracht in Kleiderladen – 12 Verletzte

In der Nähe von Sydney raste ein Auto in ein muslimisches Kleidergeschäft. Auf Videoaufnahmen in sozialen Medien ist zu sehen, wie ein SUV an einer Ampel zuerst in ein Fahrzeug und anschliessend in den Laden kracht.

Bei einem Verkehrsunfall in Australien sind ein Dutzend Menschen verletzt worden. Auf Videoaufnahmen in sozialen Medien war zu sehen, wie ein SUV an einer Ampel zuerst in ein stehendes Fahrzeug und anschliessend in ein Kleidergeschäft krachte.

Beim Unfall in Greenacre, einem Vorort von Sydney, wurden der Fahrer und elf Fussgänger verletzt, wie die Polizei mitteilte. Dabei handle es sich überwiegend um Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. Keine der Verletzungen soll lebensbedrohlich sein. Der Fahrer musste aus dem Auto befreit werden.

Polizei geht nicht von terroristischem Anschlag aus

Auf den von Umstehenden gemachten Videoaufnahmen war zu sehen, wie nach dem Aufprall des SUV dichte Qualmwolken aufsteigen. Der 51-jährige Fahrer soll das Auto vor ihm regelrecht angeschoben haben, bis seine Reifen qualmten. Der Fahrer des Autos, gegen das der Täter prallte, gab laut Medienberichten an, die Bremsen angezogen zu haben.

Doch der SUV-Fahrer habe immer weiter von hinten geschoben, bis sein Auto zur Seite gedrängt wurde. Daraufhin schoss der SUV weiter in das Geschäft, das islamische Mode vertreibt. Der Polizei sei der Fahrer des SUV wegen Vorfällen im Verkehr bekannt. Berichte, wonach er in medizinischer Behandlung gewesen sei, wollte sie nicht kommentieren.

Man wisse zu diesem frühen Zeitpunkt nicht, ob Absicht hinter dem Verhalten des Fahrer bestanden habe, sagte ein Polizeisprecher dem australischen Sender ABC News. Man ermittle in alle Richtungen.