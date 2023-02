Lebendig begraben: Suva bestürzt – «Arbeit in einer Baugrube ist in der Regel nicht gefährlich»

Am Donnerstagmorgen kam es in Winterthur zu einem tödlichen Arbeitsunfall.

Am Donnerstagvormittag kam es in Winterthur zu einem tödlichen Unfall: In einem Wohnquartier in der Stadt stieg ein 27-jähriger Bauarbeiter in den mehrere Meter tiefen und ungesicherten Graben, mit dessen Aushebung er beschäftigt war. In der Folge rutschten die Seitenwände ab und verschütteten den Mann.