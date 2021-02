Die vor einigen Jahren in Europa eingestellte Suzuki GSX 1300 RR Hayabusa feiert ihr Comeback. Zu Preisen a b 22’995 Franken wird der Sporttourer mit Supersportler-Einschlag , in modernisierter Form , ab April, auch in d er Schweiz wieder verfügbar sein. Zu den Änderungen gehören ein aerodynamischer Feinschliff der Verkleidung sowie die Umrüstung auf LED-Leuchten rundum. Auffällig modifiziert wurde au ss erdem die Auspuffanlage, die mit modernisierter Abgasreinigungstechnik dabei hilft, das Euro-5-Niveau zu erfüllen.