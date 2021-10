Bauchlandung für Andreas Glarner - SVP Aargau beschliesst Ja-Parole zu Covid-19-Gesetz

So hätten auch alle drei am Mittwoch am Parteitag der Aargauer SVP im «Ochsen» in Lupfig für ein Nein geworben. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, sei «engagiert» eine lange Diskussion geführt worden. Am Ja-Flügel argumentierten Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati, Grossrat und Ex-Kripochef Urs Winzenried sowie der Rheinfelder Vizeammann und Biochemiker Walter Jucker.