Mit falschen Zahlen

SVP-Aeschi wettert auf Twitter gegen deutsches SBB-Zugpersonal

SVP-Nationalrat Thomas Aeschi hat sich am Donnerstag via Twitter über deutsches Zugpersonal bei der SBB beschwert. Er versteht nicht, wieso die SBB bei offenen Stellen nicht Schweizer Arbeitslose berücksichtigt.

Thomas Aeschi hat am Donnerstag auf Twitter Dampf abgelassen. Der Zuger Nationalrat und Fraktionschef der SVP war am Donnerstagmorgen im Intercity Zürich-Bern von einem deutschen Zugbegleiter kontrolliert worden. Und dies nicht zum ersten Mal, schreibt der 41-Jährige auf Twitter.

Kritik auf Twitter

«Absolutes No-Go»

Falsche Zahlen verwendet

Aeschis Twitter-Beitrag hat nicht nur für grosses Aufsehen gesorgt, sondern enthält auch Falschinformationen. Der Politiker spricht auf Twitter von über 150’000 Schweizer Arbeitslosen. Eine Zahl die so nicht Stimmt. Zwar waren laut offiziellen Angaben des Staatssekretariat für Wirtschaft SECO im April 2020 153’413 Arbeitslose in der Schweiz gemeldet. Jedoch beinhaltet diese Zahl auch Ausländer die in der Schweiz wohnhaft sind. Teilt man die Zahl der Arbeitslosen nach Nationalitäten auf, so sind es nur noch 80’180 Schweizer, die momentan ohne Arbeit sind. Die restlichen 73’233 sind Ausländer.