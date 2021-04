Lockerungen gefordert : SVP-Chef Marco Chiesa greift FDP-Bundesräte frontal an

Die SVP droht mit der Abwahl der freisinnigen Bundesräte, falls diese nicht sofort helfen, Lockerungen bei den Corona-Massnahmen durchzusetzen.

Offen bleibt, wie die beiden SVP-Bundesräte zu einer schnellen Öffnung stehen: Bundespräsident Guy Parmelin in Bern. (Archivbild)

Chiesa: «Von den orientierungslosen FDP-Bundesräten erwarten wir, dass sie am 14. April endlich eine bürgerliche Politik machen und den SP-Gesundheitsvorsteher in die Schranken weisen.»

FDP und SVP fordern gemeinsam, dass der Bundesrat nächste Woche Restaurants öffnet und Veranstaltungen wieder zulässt. Der Bundesrat wird zwar am Mittwoch über die geltenden Corona-Massnahmen diskutieren. Wahrscheinlich wird er aber keine oder allenfalls minimale Lockerungen beschliessen.

Nun hat die SVP den Sündenbock gefunden – pikanterweise im bürgerlichen Lager. SVP-Präsident Marco Chiesa gibt in einer Videorede den FDP-Bundesräten die Schuld, dass es keine schnellen Öffnungen gibt , wie die «SonntagsZeitung» schreibt . Er argumentiert, dass die SVP und die FDP im Bundesrat die Mehrheit hätten und Lockerungen durchsetzen könnten. Chiesa fordert: «Von den orientierungslosen FDP-Bundesräten erwarten wir, dass sie am 14. April endlich eine bürgerliche Politik machen und den SP-Gesundheitsvorsteher in die Schranken weisen.»