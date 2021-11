Marco Chiesa : SVP-Chef will Impfpflicht für das Pflegepersonal

Marco Chiesa, Präsident der Schweizerischen Volkspartei, warnt vor der Stigmatisierung der Impfskeptiker.

In einem Interview spricht er sich für die Impfpflicht für das Pflegepersonal aus.

Kaum eine andere Regierungspartei in Westeuropa behindert die Corona-Politik der eigenen Regierung derart aktiv wie die SVP. Sie forderte im Frühling, mitten in der dritten Welle, sofortige Lockerungen, boykottierte den gemeinsamen Impfaufruf der Parteipräsidenten, bekämpft die Zertifikatspflicht und ist als einzige Partei gegen das Covid-Gesetz. Der «Tages-Anzeiger» hat in einem Interview beim SVP-Präsidenten nachgefragt.