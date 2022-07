1.-August-Rede: SVP-Chiesa möchte Unis wegen «Gender-Woke-Unsinn» Gelder streichen

Dass das Konzert der Berner Mundart-Band Lauwarm abgebrochen wurde, liegt seiner Meinung nach an der Ideologie von «links-grünen Schweiz-Zerstörern».

Marco Chiesa, Parteipräsident der SVP, ärgert sich in seiner diesjährigen 1.-August-Rede über «links-grüne Intoleranz».

Dieses Jahr stellt er die Geschehnisse rund um das abgebrochene Konzert in Bern in den Mittelpunkt.

Am morgigen Bundesfeiertag richtet SVP-Parteipräsident Marco Chiesa eine Rede ans Schweizer Volk.

Prangerte der SVP-Präsident im letzten Jahr noch die «Schmarotzerpolitik» in den linken Städten an, widmet sich Chiesa heuer vor allem dem Konzert in Bern, das vorzeitig abgebrochen wurde.