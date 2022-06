«Schweiz ist Kriegspartei»: SVP demonstriert in Bern gegen Schweiz-Beitritt zu Uno-Sicherheitsrat

Es sind ungewohnte Bilder, die sich am Donnerstagmorgen vor dem Bundeshaus in Bern abspielen: Wo vor eineinhalb Jahren die Klimastreik-Bewegung mit Zelten und Transparenten eine Besetzung abhielt, steht jetzt fast die komplett versammelte SVP-Fraktion – ebenfalls mit Transparenten.

Die Partei demonstriert gegen die Wahl der Schweiz in den Uno-Sicherheitsrat (siehe unten), die am Donnerstag wohl Formsache ist. Vor elf Jahren hatte der Bundesrat die Kandidatur eingereicht, heute wählt die Uno-Generalversammlung die Mitgliedsländer für die Jahre 2023 und 2024. Die Schweiz wird erstmals dabei sein.

«Jetzt ist die Schweiz definitiv Kriegspartei»

Auch auf dem Bundesplatz kritisierten die SVP-Parlamentarier den Beitritt erneut klar: «Jetzt ist die Schweiz definitiv Kriegspartei», stand auf ihren Transparenten. Unter den Demonstrierenden ist auch SVP-Parteipräsident Marco Chiesa. Er hofft, dass die Schweiz in Zukunft aufgrund des Beitritts keine Stellung zu Auseinandersetzungen zweier Parteien nehmen muss: «Ich denke da an die Konflikte in Syrien und den zwischen Taiwan und China. Wenn wir, die Schweiz, zu diesen Auseinandersetzungen Position beziehen, geben wir unseren Wert der Neutralität ab. Wir müssen aber auch in Zukunft neutral und unabhängig bleiben.»