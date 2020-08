SVP droht bei Begrenzungsinitiative eine Niederlage

Die Umfrage

In Zusammenarbeit mit LeeWas führen 20 Minuten und Tamedia auf ihren Newsportalen umfassende Abstimmungs- und Wahlumfragen durch. 24’252 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 10. und am 11. August online an der 1. Welle der 20 Minuten-/Tamedia-Umfrage zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 27. September 2020 teilgenommen. Die Umfragedaten werden nach demografischen, geografischen und politischen Variablen modelliert. Der Fehlerbereich liegt bei 1,0 Prozentpunkten. Weitere lnformationen gibts hier.