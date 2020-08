vor 1h

Begrenzungsinitiative SVP erntet wegen Kind in Abstimmungsvideo Shitstorm

Die SVP lässt in ihrem neuen Video für ein Ja zur Begrenzungsinitiative ein Mädchen auftreten. Das stösst auf grosse Kritik.

von Bettina Zanni

Darum gehts Ein Mädchen wirbt in einem neuen Abstimmungsvideo der SVP für die Begrenzungsinitiative.

Auf Social Media kritisieren User, dass ein Kind für Abstimmungszwecke eingespannt wird.

Ein SVP-Nationalrat verteidigt die Protagonistin: In jeder Nutella-Werbung kämen Kinder vor.

Die Begrenzungsinitiative der SVP hat zurzeit einen schweren Stand. Mehr als die Hälfte der Stimmbürger spricht sich laut der aktuellsten Umfrage von 20 Minuten dagegen aus. Nun versucht die SVP das Stimmvolk mit einem Kind um den Finger zu wickeln. Kürzlich teilte SVP-Nationalrat Andreas Glarner auf Facebook und Instagram ein Video, in dem ein Mädchen mit wehmütigem Blick durch die Natur streift.

Es lobt die Schönheit der Schweizer Berge und Flüsse. «Und mein Mami sagt, wir würden im schönsten Land der Welt leben», erzählt das Mädchen. Auch zitiert es seinen Vater: «Mein Papi sagt: ‹Unsere Kultur ist sehr wichtig.›» Doch immer mehr Menschen wollten in die Schweiz. «Und das, obwohl wir gar keinen Platz haben für alle», sagt das Mädchen.

«Immer mehr Menschen auf der Strasse»

Später im Video sitzt das Mädchen im Auto, blickt aus dem Fenster und zählt mit dramatischer Stimme auf, warum es in der Schweiz zu eng geworden sei: «Immer mehr Menschen auf der Strasse, immer mehr Stau und so viele Autos. Papi hat seit letztem Sommer keine Arbeit. Ich darf nicht mehr spielen vor dem Haus im Quartier.»

In ihrer Klasse seien nur noch Sarah und Laila Schweizer, fährt sie fort. «Ich sehe jeden Tag Räuber im Fernsehen und habe Angst, wenn ich im Winter von der Schule heimlaufe.» Am Ende sagt das Mädchen mit vorwurfsvollem Blick: «Bitte denkt an uns.» Darauf wird der Slogan für ein Ja zur Begrenzungsinitiative eingeblendet.

Kind in Video sei verantwortungslos

Auf Social Media löst das Video einen Shitstorm aus. «Kinder für politische Zwecke einzuspannen, ist einfach nur feige, verantwortungslos und von Grund auf eine dumme Idee», kritisiert eine Userin. Eine weitere versteht nicht, warum ein Kind, das vom Leben keine Ahnung habe, dafür benutzt werde.

Eine weitere empörte Stimme meint: «Wie kann man bloss das Kind für das Video so benutzen, und vor allem spielt es für die Kinder gar keine Rolle, wie viele ‹ausländische Kinder› sie als Kollegen bzw. in der Schule haben.» Das Video vermittle einen falschen Eindruck. «Die Schweiz macht sie so aus, wie sie ist, und zwar mit all unseren ‹Ausländern›, die alle gar keine Ausländer mehr sind, sondern schon längst sind viele auch Schweizer Bürger.» Einige User halten die Aussagen des Mädchens im Video zudem für rassistisch.

Andere Stimmen hingegen verteidigen das Video. Sie halten es etwa für «super auf den Punkt gebracht». Eine Userin lobt: «Wie recht dieses Mädchen hat, ausser man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Die Wahrheit will man nicht mehr hören.» Für Polit-Zwecke werde das Kind nicht missbraucht, finden Befürworter des Videos. Kinder seien «unsere Zukunft», schreibt jemand. «Da sie jetzt schon zu beissen haben werden für die nächsten 30 Jahre, muss man es für Kinder nicht noch schwieriger machen. Ich find das Filmli toll, und es ist genauso.»

«Das Kind ist reif genug»

SVP-Nationalrat Andreas Glarner reagiert genervt auf die Kritik. Es sei falsch, den Auftritt des Kindes anzuprangern, sagt er zu 20 Minuten. «Gopferdeckel, jetzt werde ich dann wütend. In der Nutella-Werbung wird auch ein Kind eingespannt. Alles, was wir machen, soll aber nicht in Ordnung sein.» Das Kind sei reif genug, um die Botschaft des Videos zu verstehen. «Eine Grossmutter hätten wir nicht einspannen können – es geht hier schliesslich um die Zukunft der Kinder.»

Initiiert hat das Video SVP-Nationalrat Thomas Matter. «Mir liegt am Herzen, dass meine Kinder und Grosskinder mit einer gewissen Lebensqualität und Freiheit aufwachsen können, wie ich es auch machen durfte», sagt er. Das Kind vermittle nichts anderes als die Botschaft «Wenn ihr nicht handelt, müssen wir es ausbaden». Laut Matter ist das Mädchen ungefähr 12 Jahre alt. «Die Protagonistin ist keine Tochter von einem SVP-Mitglied.» Weiter will er sich zur Rekrutierung des Mädchens nicht äussern. Ein Kind für Abstimmungszwecke einzusetzen, sei angemessen. «Ansonsten dürfte Greta Thunberg auch schon lange nicht mehr auftreten.»