Sind Überwachungskameras nötig?

«Die Pöbeleien, Schlägereien und Messerstechereien nehmen in den genannten Bereichen wieder massiv zu, fast jedes Wochenende kommt es zu wüsten Szenen», lässt sich Präsident Mauro Tuena in einer Mitteilung zitieren. Die Massnahme habe sich bereits 2019 bewährt: «Trotz des Erfolgs wurden die Kameras Ende August 2019 wieder entfernt.» Zudem fordert die SVP die Polizeipräsenz an Wochenenden zu erhöhen.

Polizei von Mob bedrängt

Die Polizei sagt, dass es am Samstagabend zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen ist. Die Polizei sei auch von einem Mob bedrängt worden. Dabei feuerte ein Polizist mit einem Gummischrot-Gewehr einen Leerschuss in die Luft. Die Einsatzkräfte hätten sich auf zwei Ereignisse fokussiert: Gegen 22 Uhr sind zwei Personen durch eine grössere Gruppierung tätlich angegangen worden. Die Polizei nahm einen 16-jährigen Tatverdächtigen fest. Kurz nach 23 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann bei einem Streit am Stadelhoferplatz mit mehreren Personen mit einer Stichwaffe verletzt. Er musste in Spitalpflege gebracht werden.