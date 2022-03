Ukraine-Debatte im Nationalrat – SVP-Fraktionschef empört mit Aussage über vergewaltigende Nigerianer und Iraker

Schutzstatus S

Aufgrund des Ukraine-Kriegs hat der Bundesrat erstmals den Schutzstatus S aktiviert. Ukrainische Geflüchtete erhalten so laut dem Staatssekretariat für Migration unbürokratisch Schutz, ohne ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen zu müssen. Ihr Aufenthaltsrecht ist vorläufig auf ein Jahr befristet und erlaubt den Nachzug von Familienangehörigen in die Schweiz. Erwachsene mit Schutzstatus S dürfen in der Schweiz einer Arbeit nachgehen und Kinder die Schule besuchen. Den Schutzstatus S erhalten neben ukrainischen Staatsangehörigen und ihren Familienangehörigen auch Personen aus Drittstaaten, die das Land wegen des Kriegs verlassen haben. Voraussetzung ist, dass sie vor ihrer Flucht über eine gültige Aufenthaltsberechtigung in der Ukraine verfügen und nicht sicher und dauerhaft in ihre Heimat zurückkehren können.