«Arena»-Debatte zu Aeschis Vergewaltiger-Aussage – SVP-Fraktionschef gesteht Fehler ein, aber «würde es wieder so machen»

Thomas Aeschi, Fraktionspräsident der SVP, will verhindern, dass «Nigerianer oder Iraker mit ukrainischen Pässen Ukrainerinnen vergewaltigen». Bundesrätin Karin Keller-Sutter solle deshalb sicherstellen, dass «auch wirklich nur Ukrainerinnen und Ukrainer, die auch tatsächlich Ukrainer sind», in die Schweiz kämen. Es dürften keine Ukrainer mit gefälschten Pässen die Krise ausnutzen, um in der Schweiz Gastrecht zu erhalten. Dies sagte Aeschi am Mittwoch während einer dringlichen Nationalratsdebatte zum Krieg in der Ukraine. Und sorgte damit in den sozialen Medien für Aufruhr. Auch in der SRF-«Arena» vom Freitagabend, zu der Aeschi und andere Parteispitzen geladen waren, war dies Thema.