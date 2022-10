Freier Bundesratssitz: Warum steigen SVP-Frauen nicht in die Hosen? Politologin nennt die Gründe

SVP-Nationalrätin Esther Friedli hat am Freitag bekanntgegeben, dass sie nicht um den freien Sitz im Bundesrat kandidieren wird. Sie will für die SVP in den Ständerat.

Die Zürcher SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli will nicht. Auch die Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rüegger will nicht und Magdalena Martullo-Blocher sagte schon Ende September, dass sie nicht will. Am Freitag hat nun auch die SVP-Nationalrätin Esther Friedli gesagt, dass sie nicht für den frei werdenden Sitz im Bundesrat kandidieren will.