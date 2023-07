Knatsch um Nationalsymbol: SVP fühlt sich bei 1.-August-Rede auf dem Rütli vernachlässigt

«Zunehmend linksprogressiven Kurs»

Forster nimmt nun in der « SonntagsZeitung » (Bezahlartikel) Stellung und sagt: «Bei der Rütlifeier gibt es keinen Parteienproporz.» Es sei wichtig, dass «unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen». Und er hat reagiert. Für 2025 wurde nun Albert Rösti von der SVP eingeladen, auf dem Rütli zu sprechen. Zuletzt war mit Jean-François Rime 2014 ein Vertreter der Volkspartei an der Reihe.

Der SVP ist die Einladung für in zwei Jahren aber zu wenig. Fraktionschef Thomas Aeschi sagt gegenüber der SoZ, dass die SGG in den vergangenen Jahren «unter der Führung von Nicola Forster einen zunehmend linksprogressiven Kurs eingeschlagen» habe. Die Verwaltung des Rütli müsse eine neutrale Stelle übernehmen. Mit einem Vorstoss in der nächsten Session will er dem Nachdruck verleihen.