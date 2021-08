Simone Orlandi : SVP-Gemeinderat handelte illegal mit Autokennzeichen

Er wollte sich ein Zubrot verdienen, flog auf und ist nun angeklagt: Simone Orlandi (SVP) entschuldigt sich öffentlich und tritt von seinen Ämtern zurück.

Unter Druck von aussen hat sich Orlandi nun öffentlich entschuldigt und angekündigt, von seinem politischen Amt – er ist auch Gemeinderat in Bellinzona für die SVP – zurückzutreten. «Es tut mir leid, was in einer schwierigen Zeit in meinem Leben passiert ist. Ich werde alle meine Pflichten erfüllen und mit den Behörden zusammenarbeiten», wie er gemäss «Tio» sagt. Auch aus seiner Kantonalpartei wolle er austreten, dort ist er Sektionspräsident. Die SVP Tessin erachtet seinen Entscheid, von beiden Ämtern zurückzutreten, als unumgänglich.