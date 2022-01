Martin Wernli - SVP-Grossrat tritt nach Komplikationen aufgrund seiner Corona-Impfung zurück

Am Ende seiner gut 10-jährigen Amtszeit im Grossen Rat war Martin Wernli Mitglied der Geschäftsprüfungs- und Einbürgerungskommission.

«Ich hatte einfach Pech, dass es mich getroffen hat», so Wernli.

Der SVP-Politiker aus dem aargauischen Thalheim gibt gesundheitliche Komplikationen im Zusammenhang mit seiner ersten Corona-Impfung als Grund für seinen Rücktritt an.

Der SVP-Grossrat Martin Wernli (53) tritt aus dem Grossen Rat des Kantons Aargau zurück. Dies gab Ratspräsidentin Elisabeth Burgener zum Anfang einer Sitzung bekannt. In seinem Rücktrittsschreiben gibt der SVP-Politiker aus Thalheim gesundheitliche Probleme als Grund für seine Demission an, wie die Zeitungen von CH Media berichten.

Demnach hatte Wernli nach seiner ersten Corona-Impfdosis mit Komplikationen zu kämpfen und verzichtete in der Folge auf weitere Corona-Impfungen. In Behandlung ist er bei Barbara Jakopp, der Leiterin der Impfzentren des Kantonsspital Aarau. Nach eigener Aussage wird er jetzt jedoch nicht zu einem Impfgegner: «Ich hatte einfach Pech, dass es mich getroffen hat», zitieren ihn die Zeitungen von CH Media. Am Ende seiner gut 10-jährigen Amtszeit im Grossen Rat war er Mitglied der Geschäftsprüfungs- und Einbürgerungskommission.