Korab Rashiti: SVP-Grossrat vergleicht Sozialisten mit Hitler – SPler fordert Rücktritt

Ein Kommentar von Korab Rashiti, der seit Sommer für die SVP im Berner Grossen Rat sitzt, sorgt auf Facebook für Wirbel. Das «Bieler Tagblatt» berichtete zuerst über den Vorfall. Was ist passiert? Der SVP-Nationalrat Andreas Glarner zitiert in einem Beitrag Rats- und Parteikollegen Roger Köppel: «Und wird der Bürger unbequem, so ist er plötzlich rechtsextrem.» Raphael Racine, bis letztes Jahr für die SP Mitglied des Grossen Gemeinderates von Muri-Gümligen BE, kommentiert darunter: «Die SVP ist nicht rechtsextrem, aber extrem rechthaberisch.»