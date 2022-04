«Unzumutbare Behinderung» : SVP-Grossrat wettert gegen neue Autobahnbrücke – Astra wehrt sich

Die mobile Autobahnbrücke auf der A1 bei Luterbauch ist seit etwas mehr als einer Woche in Einsatz. Thomas Knutti von der SVP macht in einem Brief seinem Unmut darüber Luft.