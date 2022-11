Sanktionsverbot: SVP-Gruppe um Christoph Blocher lanciert Neutralitätsinitiative

Der Verein Pro Schweiz rund um Alt-Bundesrat Christoph Blocher lancierte am Dienstag die Neutralitätsinitiative.

Ziel der am Dienstag lancierten Neutralitätsinitiative ist es, die Übernahme von Sanktionen durch die Schweiz künftig grösstenteils zu verbieten.

Ein Verein rund um Alt-Nationalrat Christoph Blocher will den Begriff der Neutralität in der Verfassung ändern.

Am Dienstagmorgen stellte der Verein Pro Schweiz um Alt-Bundesrat Christoph Blocher die Neutralitätsinitiative vor. Die Volksinitiative «Wahrung der Schweizerischen Neutralität» will die Teilnahme an Sanktionen weitgehend untersagen. Die Schweiz dürfte keinem Militär- oder Verteidigungsbündnis beitreten, eine Zusammenarbeit mit einem solchen wäre nur möglich, wenn die Schweiz direkt angegriffen würde.