Auf der neuen Audio-App Clubhouse trafen sich am Mittwochabend im Raum «Freunde der SVP» Parteimitglieder und Interessierte zur Diskussion über die Burkainitiative. Mit dabei: SVP-Nationalrat Erich Hess, Nils Fiechter und Adrian Spahr. Auf seine Aussage vor drei Jahren im Berner Stadtrat angesprochen («Tag für Tag sieht man vor der Reithalle hauptsächlich N**** am Dealen»), habe dabei Hess laut Anwesenden mehrmals das N-Wort benutzt – die deutsche Variante – und sich dabei rassistisch geäussert.

«Hess sagte, er finde die Aussage, dass N**** hauptsächlich Drogendealer sind, nicht rassistisch», sagt der Zürcher Rapper Grëj, der aus Interesse der Clubhouse-Diskussion zuhörte. Dass sich ein gewählter Nationalrat so äussert, gehe eindeutig zu weit. «Gleichzeitig behauptet er, dass es in der Schweiz kein Rassismus- oder Rechtsextremismus-Problem gäbe. Diese Leute leben in einer Parallelwelt», sagt Grëj.

Er lasse sich den Wortschatz nicht «von den Linken» vorschreiben, sagt Erich Hess auf Anfrage von 20 Minuten. «Um zu erklären, um was es in der Stadtrats-Debatte ging, musste ich den Begriff N**** wieder erwähnen.» Zwar seien damals Anzeigen gegen ihn eingereicht worden, die Staatsanwaltschaft sei aber offenbar zum gleichen Schluss gekommen wie er: «Das Wort N**** ist für mich weder rassistisch noch beleidigend», so Hess. «Es ist nicht verboten, das Wort N**** zu benutzen – genau so wenig wie etwa der Begriff ‹Zigeuner›», sagt Hess.