Am letzten Tag der Herbstsession : SVP-Hess streift sich im Nationalratssaal ein Freiheitstrychler-Shirt über

Am 1. Oktober ging der letzte Tag der Herbstsession in Bern über die Bühne. Und diese nutzte Erich Hess dazu, sich mit den Freiheitstrychlern zu solidarisieren.

SVP-Nationalrat Erich Hess streifte sich am 1. Oktober ein Shirt der Freiheitstrychler über. An der Demonstration am Tag zuvor in Bern war eine Gruppe von Trychlern von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Die Personen hatten versucht, vom Bärengraben her via Nydeggbrücke in die Innenstadt zu gelangen.