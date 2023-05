SVP hofft auf «Klima-Kleber», um Ja zum Klimaschutz-Gesetz noch zu kippen

«Ich glaube, die Klima-Kleber helfen unserer Position, weil sie mit ihren Straftaten gegen die Bevölkerung zeigen, was für eine Ideologie hinter den links-grünen Utopien steht», sagt Graber.

Im Juni stimmt die Schweizer Bevölkerung über das Klimaschutzgesetz ab. Umfrageergebnisse zeigen, dass die Chancen für ein Ja an der Urne gut stehen. Das will die SVP noch ändern, die sich für ein Nein stark macht. (Im Bild: Michael Graber, Kampagnenleiter der SVP)

Laut ersten Ergebnissen der Abstimmungsumfrage von 20 Minuten und Tamedia nehmen 58 Prozent der Schweizer Bevölkerung das Gesetz im Juni an.

Das Klimaschutzgesetz kommt am 18. Juni vors Volk.

Am 18. Juni stimmt die Schweiz über das Klimaschutzgesetz ab . Die erste Welle der Abstimmungsbefragung von 20 Minuten und Tamedia zeigt jetzt: Derzeit hat das Ja-Lager die Nase vorn. 58 Prozent sagen Ja oder Eher Ja, nur 38 Prozent Nein oder Eher Nein.

Trotzdem ist es laut Politologe Laurent Bernhard von der Uni Zürich die Abstimmung, die am ehesten noch ins Nein kippen könnte: «Das ist 2021 auch beim CO2-Gesetz passiert. Es ist also sicher die spannendste Vorlage.» Die SVP werde denn auch voll aufs Klimaschutzgesetz einschiessen: «Ihr wichtigstes Argument ist, dass das Leben weiter verteuert werden könnte. Das verfängt in Zeiten von Inflation und Teuerung natürlich.»