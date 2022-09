Knatsch im Nationalrat: «SVP-Imark hat mit Angriffen auf Sommaruga eine Grenze überschritten»

Bis in den Mittag hinein diskutierte der Nationalrat am Dienstag den Rettungsschirm für Energieunternehmen. SVP-Nationalrat Christian Imark redete sich dabei in Rage: «Ich kann Ihnen eines versprechen, Frau Bundesrätin: Wenn Sie die angekündigten Notfallszenarien diesen Winter anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Strasse, und sie werden weit mehr fordern als Ihren Rücktritt. Sie und Ihre Partei, die jahrelang die Dogmen der linken Energiewende-Lobbyisten hier in diesem Saal vertreten haben; Sie haben sich komplett verkalkuliert», sagte der Solothurner Nationalrat.

«Der Moment ist erreicht, in dem wir zusammenstehen müssen»

Das geht SP-Co-Präsident Cédric Wermuth zu weit. Es gibt Grenzen des Sagbaren, auch in einer Demokratie. Die Kampagne der SVP gegen Simonetta Sommaruga hat heute eine Grenze überschritten», schreibt er auf Twitter. Diese Aussage von Imark sei ein Aufruf zur Gewalt an SP-Energieministerin Simonetta Sommaruga. «Es gibt einen Moment, in dem Demokratinnen und Demokraten aller Couleur eine Grenze ziehen müssen. Dieser ist jetzt erreicht. Wer schweigt, nimmt eine Trumpisierung der Schweizer Politik in Kauf», steht in dem Text, den Wermuth dazu gepostet hat.