Abstimmungen vom 15. Mai 2022 – SVP in der Zwickmühle – mit den Linken oder für Schengen stimmen?

Soll sich die Schweiz am Ausbau der Frontex, der Grenzschutz-Agentur des Schengen-Verbundes (siehe Box), beteiligen? Am 15. Mai wird darüber abgestimmt, nachdem eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten im Bereich Menschenrechte gegen den Beschluss von Bundesrat und Parlament das Referendum ergriffen hat. SP und Grüne unterstützen es.

Sie befürworten zwar die Mitgliedschaft im Schengen-Verbund, wollen aber die Grenzschutz-Agentur nicht mitfinanzieren, die laut Gegnern der Vorlage auf teilweise nicht humane Art Flüchtlinge abwehrt.

Das bringt die SVP in eine verzwickte Lage. Denn bei ihr ist es umgekehrt. Sie hat nichts gegen die Abwehr von Flüchtlingen, will aber kein Geld in die Schengen-Mitgliedschaft investieren. Sagt sie Nein zur Frontex-Vorlage, verhilft sie der linken Gegnerschaft zum Erfolg. Sagt sie Ja, unterstützt sie die Erhöhung des finanziellen Beitrags der Schweiz an ein System, das ihr nicht passt.

Prominente Befürworter

Am Samstag entscheiden die Delegierten der SVP in Chur, wie die offizielle Parole der Partei lautet. Nationalrätin Barbara Steinemann ist für ein Ja. «Wer Nein sagt, möchte, dass die Schweiz aus Schengen austritt. Doch das ist illusorisch», sagt sie. Der Bundesrat werde die Mitgliedschaft bei einem Nein nicht einfach kündigen, sondern eine neue Vorlage ins Parlament bringen und den Linken entgegenkommen. «Der Kompromiss wird darin bestehen, dass die Schweiz mehrere Tausend Resettlement-Flüchtlinge pro Jahr aufnimmt. Das ist nicht in unserem Sinn.»

Die SVP sei für einen starken Grenzschutz, deshalb müsse die Schweiz sich am Ausbau beteiligen. Frontex funktioniere heute schlecht, die Schweiz könnte einen Beitrag zur Verbesserung leisten. «Jeder, der in den Schengen-Raum will, soll ein korrektes Verfahren bekommen.»

Steinemann hofft auf ein Ja und ist zuversichtlich mit Blick auf prominente Befürworter wie Finanzminister Ueli Maurer, Alt-Bundesrat Christoph Blocher und Fraktionschef Thomas Aeschi. Auch habe sie noch keine Kantonalsektion gefunden, welche die Frontex-Vorlage ablehnt. Bern habe gar mit 94 Prozent Ja gestimmt, bei Anwesenheit aller Delegierten.

«Ein Fass ohne Boden»

Nationalrat Andreas Glarner hofft hingegen, dass die Delegierten die Nein-Parole beschliessen. «Wenn wir diese Vorlage befürworten, muss die Schweiz künftig jedes Jahr 61 Millionen Franken an den Schutz der Schengen-Aussengrenzen bezahlen. Dieses Geld sollten wir besser in den Schutz der eigenen Grenzen investieren», sagt der Aargauer Nationalrat.



Ohnehin sei das Grenzschutz-System offensichtlich ein Fass ohne Boden: «Noch bei der ersten Abstimmung zum Schengen-Beitritt 2005 hat der Bundesrat die Kosten für die Schweiz mit 2,5 Millionen Franken beziffert. Heute sind wir bei 24 Millionen, und künftig sollen es 61 Millionen sein. Das hört ja nie auf. Und die Schweiz muss zu allem Ja sagen, damit sie nicht ausgeschlossen wird. Das lehne ich ab.»



Dass er gemeinsame Sache mit der SP und den Grünen mache, nehme er in Kauf, sagt Andreas Glarner. «Mir wäre es lieber, wir hätten die gleichen Motive.» Doch wenn es die Situation erfordere, arbeite er eben mit den Linken zusammen.

Elite-Basis-Graben bei SP und Grüne

Nicht nur die SVP ist gespalten. Auch bei den linken Parteien gibt es einen Graben, wie die Umfrage von 20 Minuten und Tamedia zeigt. SP und Grüne unterstützen das Referendum gegen die Frontex-Vorlage, doch ihre Basis ist mit 59 Prozent (SP) beziehungsweise 52 Prozent (Grüne) dafür. Am grössten ist die Zustimmung bei den Grünliberalen, deren Basis mit 80 Prozent Ja sagt, sowie bei der Mitte mit 75 Prozent.



Auch die SVP-Basis unterstützt die Vorlage laut der Umfrage mit 53 Prozent. Auch dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Delegierten am Samstag in Chur ein Ja beschliessen.