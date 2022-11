Abstimmungssonntag: SVP-Initiative scheitert an Stichfrage – ein bisschen höhere Steuerabzüge für Zürcher

Mit der sogenannten «Gerechtigkeits-Initiative» forderte die SVP Kanton Zürich, dass Erwachsene für ihre Krankenkassenprämie bis zu 1000 Franken und für Kinder bis zu 200 Franken mehr von ihren Steuern abziehen können. Diese Vorlage wurde am Sonntag von der Zürcher Stimmbevölkerung mit 51,1 Prozent angenommen. Am meisten Zuspruch, mit 74,4 Prozent, erhielt die Vorlage in der Gemeinde Hagenbuch an der Grenze zum Kanton Thurgau.