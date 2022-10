Bundesratswahl: SVP-Kandidat Hans-Ueli Vogt will «Transgender-Wahn» bekämpfen

Ueli Maurer sprach an der SVP-Delegiertenversammlung vom Samstag erneut über seine «Hauptsache kein Es»-Aussage. Laut Maurer zeige die grosse Diskussion, die um die Aussage entbrannt war, die Dekadenz der Gesellschaft – er habe mit der Aussage bewusst provoziert. Der SVP-Politiker sagte an der SVP-Delegiertenversammlung in Luzern, dass es ihm «tatsächlich egal sei, wenn seine Nachfolge ein ‹Es› sei.» Was ihn hingegen störe, sei die Dauer-Erregung der Öffentlichkeit seit dieser Aussage.