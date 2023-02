Zürich: SVP-Kantonsrätin will Aufklärungsbroschüre «Hey you» an Schulen verbieten

Die SVP-Kantonsrätin Maria Rita Marty will die Broschüre an Zürcher Volksschulen verbieten.

Der Kampf um das Verbot der «Hey You»-Aufklärungsbroschüre geht auf kantonaler Ebene weiter: «Man will den Kindern Indianer-Büchlein verbieten, die Broschüre ‹Hey You› wird hingegen den Kindern an den Schulen verteilt», empört sich Maria Rita Marty (SVP). Bei «Hey You» handelt es sich um eine vom Bund finanzierte Aufklärungsbroschüre der Stiftung Sexuelle Gesundheit – und ebendiese ist der Kantonsrätin ein Dorn im Auge.

Martys Ansicht nach sei das Ziel dieser Broschüre «in keiner Weise» die Aufklärung der Schülerinnen und Schüler, sondern die Förderung des «Groomings» – darunter versteht man das gezielte Ansprechen von Kindern, um sexuellen Kontakt anzubahnen. Die Kantonsrätin will deshalb vom Regierungsrat wissen, welche Schritte eingeleitet wurden, damit die Broschüre nicht weiter an minderjährige Schülerinnen und Schüler abgegeben wird.

«Broschüre entspricht heutiger Realität»

Die Kinder kommen laut Wydler so oder so mit diesem Thema in Kontakt. Wenn, dann sei es aber besser, dass die Themen in der Schule und begleitet von Lehrpersonen nähergebracht werden. «Es gibt Eltern, die im ersten Moment finden, dass die Broschüre zu weit geht. Erklärt man ihnen jedoch, wie die Realität heute aussieht, ändern sie ihre Meinung meistens», so Wydler.