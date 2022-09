Kein Parteiausschluss : SVP-Kantonsrat Thomas Schärli entschuldigt sich für seine Aussagen

«Meggen ist ein spezielles Volk. Man will nicht, dass Menschen aus ärmeren Verhältnissen hierherkommen.» Dies sagte SVP-Kantonsrats Thomas Schärli aus Meggen in einem Interview mit 20 Minuten. Nach dieser Aussage hagelte es massive Kritik. Die Juso Luzern war «hässig und fassungslos» und auch in den sozialen Medien wurden Schärlis Aussagen geteilt und kommentiert. Nun reagierte auch die Ortspartei SVP Meggen und teilte am Freitag mit: «Wir distanzieren uns als Ortspartei SVP Meggen von den Aussagen zu diesen Belangen des Kantonsrats Thomas Schärli und sind überzeugt, dass er seine Aussagen entsprechend überdenkt.»