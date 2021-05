Er sagt dem Genderstern den Kampf an - SVP-Kantonsrat will Gendersprache verbieten

Er sagt dem Sternchen den Kampf an: Christoph Marty von der SVP will die Gendersprache an Zürcher Volksschulen verbieten. Darum hat der 50-jährige Kantonsrat eine Initiative im Parlament eingereicht. Das Volksschulgesetz soll dahingehend geändert werden, dass Wörter wie Lehrer*innen mit einem Sternchen in Lehrmitteln verboten werden.