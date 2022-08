Adrian Amstutz : SVP kritisiert Sommarugas Asylpolitik

SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz appelliert an die bürgerliche Vernunft und kritisiert die Asylpolitik.

SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz hat vor Medienvertretern in Locarno TI den fehlenden Bindungswillen der FDP im Wahljahr 2015 kritisiert und die Asylpolitik von Bundesrätin Sommaruga frontal angegriffen. Sein Walliser Parteikollege Oskar Freysinger beschwor den Tessiner Widerstandsgeist für das Wahljahr.

«Es ist schlicht dumm für die FDP, sich nicht mit unserer Liste für die eidgenössischen Wahlen zu verbinden», sagte Amstutz am Freitag an der Medienkonferenz, die einen Tag vor der Delegiertenversammlung der SVP abgehalten wurde.

Bürgerliche Allianz nötig

Das bürgerliche Lager solle sich in einem Akt der Vernunft zusammenschliessen und so Stärke demonstrieren, forderte Amstutz. Die gegenwärtige Abwehrhaltung der anderen Parteien deute er als tiefsitzende Kränkung in Anbetracht früherer SVP-Wahlerfolge.