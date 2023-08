Wahlkampfauftakt: «SVP legt alles in Schutt und Aeschi» – SP zielt auf den Mann

Die SP hat am Montag in Bern ihre Kampagne für die Wahlen präsentiert.

Die SP greift in einem Spruch aber auch SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi an.

Die SP hat in Bern den Wahlkampf eröffnet.

«Klimaerwärmung stoppen, bevor alles in Schutt und Aeschi liegt», lautet einer der Slogans der Sozialdemokraten für die nationalen Wahlen von 22. Oktober. Ist der Slogan eine Reaktion auf die Dauerangriffe der SVP gegen SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider? Jein, sagt SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer auf die Frage von 20 Minuten. Die SVP Angriffe auf Bundesrätin Baume-Schneider und zuvor Simonetta Sommaruga seien sehr persönlich und absolut unironisch. «Wir hingegen finden: Politik darf auch mal ein Augenzwinkern haben, wenn die Botschaft stimmt», sagt Meyer. Und die Botschaft sei, dass die Klimakrise ein riesiges Problem sei und die SVP davor die Augen verschliesse.

Aeschi findet Slogan «nicht originell»

Der angegriffene SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi kontert den Vorwurf: «Ich finde den SP-Slogan nicht besonders originell.» Er habe auch nichts mit der Realität zu tun. «Ich und die SVP wollen nicht ‹alles in Schutt und Asche legen›, sondern wir wollen, dass die Energiepreise nicht noch weiter steigen.» Teurere Energie würde das Portemonnaie aller belasten, meint Aeschi abschliessend.

Kreiert hat diese Botschaft der in Wohlen (AG) lebende deutsche Star-Werber Dennis Lück von der Agentur «Brinkertlück». Zuvor hatte er bereits den Auftritt von SPD-Kanzler Olaf Scholz und der österreichischen Sozialdemokraten aufpoliert. Auffällig: In allen drei Ländern kommen die Sozialdemokraten nun in einem einheitlichen Auftritt daher.