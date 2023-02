SVP: Berner Lokalpolitiker geht auf Kühe los

In seiner Rage warf ein Berner Lokalpolitiker einer Kuh einen Stein an den Kopf. Einer anderen schlug er die Faust gegen den Kopf.

Im Oktober desselben Jahres brannten dem Mann erneut die Sicherungen durch: Als er seine Kühe für die bevorstehende Viehschau wusch, versuchte eine der Kühe mehrmals, über die gespannte Kette zu springen, an der sie angebunden war. Der Bauer band sie deshalb am Traktor fest. Als sie sich nicht beruhigen wollte, schlug er zunächst mit der Faust und stach dann mit einem Klappmeter mehrfach gegen ihren Kopf. Dabei traf er sie in der Augenregion. Als er die Kuh am Strick zum Bauernhaus hochführte, schlug er sie mit dessen Ende mehrmals gegen den Kopf.