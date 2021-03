Capriasca TI : SVP-Lokalpolitikerin angezeigt, weil sie Holocaust relativiert

Die Kandidatin auf der SVP-Liste für die Kommunalwahlen von Capriasca TI hat in einem TV-Interview shoa-leugnende Aussagen gemacht. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund hat nun Strafanzeige wegen Verstosses gegen die Rassismusstrafnorm eingereicht.

Im Jahr 2016 n a hm Liliane Tami a n einer rechtsextremen Gedenkfeier auf dem Friedhof Maggiore in Mailand teil. Ein Video zeigt, wie sie an der Veranstaltung den Arm zum faschistischen Gruss erhebt und mehrmals «Sieg Heil» ruft.

Liliana Tami, 29 Jahre alt und SVP-Kandidatin für die Kommunalwahlen in Capriasca TI: In einem Interview mit dem Sender Tele Ticino relativierte sie den Holocaust.

Eine junge SVP-Kandidatin aus der Tessiner Gemeinde Capriasca steht im Visier der Justiz, nachdem sie öffentlich den Holocaust relativierte. Liliane Jessica Tami, 29 Jahre alt, auf der SVP-Liste für die Kommunalwahlen in der 7000-Einwohner-Gemeinde nördlich von Lugano, hat kürzlich in einem Fernsehinterview des Senders Tele Ticino behauptet, dass die Zahl von sechs Millionen ermordete n Juden überhöht sei und dass diese nur als «symbolische Zahl» zu verstehen sei. Weiter meinte Tami, dass Adolf Hitler die Judenfrage sehr am Herzen gelegen habe, den Völkermord müsse man im Kontext kriegerischer Ereignisse lesen.

Tami bleibt weiter auf der Liste für die Wahlen vom 21. April

Die 29-Jährige war Anfang März in die Schlagzeilen geraten, als Corriere del Ticino bekannt machte, dass sie 2016 an einer rechtsextremen Gedenkfeier auf dem Friedhof Maggiore in Mailand teilgenommen hatte. Ein Video zeigt, wie Tami an der Veranstaltung teilnimmt, den Arm zum faschistischen Gruss erhebt und mehrmals «Sieg Heil» ruft. Dafür wurde sie in Italien wegen Verteidigung des Faschismus angeklagt. 2019 wurde sie jedoch freigesprochen. Das Gericht hatte trotzdem festgehalten, dass die Versammlung «unzweifelhaft» einen faschistischen und nationalsozialistischen Charakter gehabt hätte.