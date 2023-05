SVP macht im Kampf gegen das Klimagesetz Boden gut

«Ich glaube, die Klima-Kleber helfen unserer Position, weil sie mit ihren Straftaten gegen die Bevölkerung zeigen, was für eine Ideologie hinter den links-grünen Utopien steht», sagte Graber schon bei der ersten Umfragewelle.

Die Gegner rund um die SVP haben an Boden gut gemacht.

Am 18. Juni stimmt die Schweiz über das Klimaschutzgesetz, die Verlängerung des Covid-Gesetzes und die OECD-Mindeststeuer ab.

So stehen die Parteien zum Klimaschutzgesetz.

Abstimmungskampf mit harten Bandagen

Die SVP hatte in den vergangenen Wochen einen massiven Abstimmungskampf lanciert. So flutete sie die Briefkästen aller Haushalte mit einer Abstimmungszeitung. Die Befürworter des Gesetzes sprachen von einer gezielten Desinformationskampagne.

Jüngst hat nun auch SVPler Kurt Zollinger eine Sendung in alle Haushalte veranlasst. Dort wird mit fragwürdigen Behauptungen und Theorien gegen das Gesetz geworben. Für Unmut sorgte aber auch schon die Werbung des Ja-Lagers: Dieses stoppte eine Werbung in den sozialen Medien mit dem Slogan «Der Berg bröckelt». Vor dem Hintergrund des drohenden Felssturzes in Brienz GR sagte SVP-Nationalrat Michael Graber, diese Werbung sei «geradezu pervers».